تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم وموعدها

ساعات قليلة وستنطلق مباراة منتخب السعودية وبولندا، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم، إذ يترقب جمهور ومحبو الساحرة المستديرة حول العالم ماذا سيحقق «الأخضر» في المباراة وهل ستتوالى انتصاراته بعدما حقق فوزا هاما ومبهرا أمام الأرجنتين في الجولة الأولى، لذا يبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة السعودية وبولندا في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت، على أرضية ملعب ستاد المدينة التعليمية، وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا

وجاء ترددد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا كما يلي، حيث تذاع المباراة من خلال قناتين وهما:

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشكيل المتوقع لمباراة منتخب السعودية أمام بولندا في كأس العالم

وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مباراة بولندا كما يلي:

يأتي في مركز حراسة المرمى محمد العويس

وخط الدفاع: حسن تمبكتي، محمد البريك، علي البليهي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالإله المالكي، فارس البريكان، محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري، نواف العابد، صالح الشهري.