أعلام السعودية وتونس ترفرف في الغردقة احتفالا بالمستوى المشرف بكأس العالم

احتفل مجدي عبد الغني أشهر لاعبي العالم في الفلاي بورد، بفوز المنتخب السعودي على منتخب الارجنتين وتعادل بطعم الفوز للمنتخب التونسي مع منتخب الدنمارك في المباراتين التي جمعتهما أمس في كأس العالم 2022، والذ تستضيفها قطر، وشملت الاحتفالات رفع علم دولتي السعودية وتونس في سماء الغردقة بمشاركة الجماهير المصرية وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة.

الاحتفال بالمنتخبات العربية في كأس العالم 2022‪

وقال اللاعب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفكرة جاءت من خلال لعبته الشهيرة والتي يطير بها في سماء الغردقة، لذا قرر أن يرفع علم منتخبات الدول العربية والتي تشارك في مباريات كأس العالم 2022 وتقدم مستويات هائلة تشرف العرب وتظهر قوة المنتخبات العربية.

هدايا وتي شيرتات لسياح الغردقة

وفي سياق آخر، أوضح محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن عددا كبيرا من السائحين الأجانب من مشجعي الفرق المشاركة في كأس العالم، 2022‪ تتواجد بالغردقة وتتابع مباريات فرقها عبر شاشات ضخمة، أعدت خصيصا على الشواطئ لمشاهدة مباريات مونديال قطر، لافتا إلى أن منتخبي تونس والسعودية قدما مستويات جيدة أمام منتخبات العالم وشرفوا الكرة العربية.