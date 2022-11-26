سيف زاهر: «الأهلي يحسم 3 صفقات.. وكولر محتار بسبب كهربا»

قال الإعلامي سيف زاهر، إن مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر، توصل لاتفاق مع رئيس النادي محمود الخطيب، للتعاقد مع 3 لاعبين جدد، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء، في الميركاتو الشتوي بشهر يناير المقبل، موضحا أن مصير محمود عبدالمنعم كهربا مازال غير محسوم في الفريق الأحمر.

وقال «زاهر» في تصريحات خلال برنامج «ملعب أون تايم»، عبر شاشة قناة «أون تايم سبورتس 1»: «كولر اجتمع مع الكابتن محمود الخطيب، وحسم الثلاث صفقات الذي يرغب في ضمهم خلال شهر يناير المقبل، بعدما وافق بشكل شبه نهائي على التعاقد مع لاعبان».

وأوضح: «أمير توفيق اقترب من حسم الاتفاق مع اللاعبين، والمفاوضات تسير بصورة جيدة، بينما لا يزال كهربا يمثل علامة استفهام لكولر، لأنه لا يعرف متى سوف يستطيع الاستفادة من خدماته».

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