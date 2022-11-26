كندا تسجل عجزا في الميزانية الحكومية بقيمة 2.2 مليار دولار

سجلت كندا عجزًا في الميزانية الحكومية بقيمة 2.2 مليار دولار في سبتمبر 2022، مقارنة بعجز قدره 11.4 مليار دولار في الشهر المقابل من العام السابق، وزادت الإيرادات بمقدار 4.5 مليار دولار كندي، أو 16.9 في المائة، مما يعكس تحسنًا واسع النطاق عبر تدفقات الإيرادات.

انخفاض التحويلات إلى الأفراد والشركات

وبحسب موقع tradingeconomics الاقتصادي، فإن نفقات البرنامج انخفضت باستثناء صافي الخسائر الاكتوارية بمقدار 4.8 مليار دولار كندي، أو 13.7 في المائة، مما يعكس إلى حد كبير انخفاض التحويلات إلى الأفراد والشركات بسبب انتهاء صلاحية إجراءات COVID-19 المؤقتة.

عجز الموازنة قبل صافي الخسائر الاكتوارية 1.3 مليار دولار

بلغ عجز الموازنة قبل صافي الخسائر الاكتوارية 1.3 مليار دولار ، مقارنة بعجز قدره 10.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2021-2022.

تستمر النتائج المالية للحكومة 2022-23 في التحسن مقارنة بالفترة 2021-22، مع تضاؤل الأثر المالي لأزمة COVID-19 والمستوى غير المسبوق لتدابير الاستجابة المؤقتة لـ COVID-19.

ارتفعت العمالة بمقدار 108300 وظيفة

وبحسب وزارة العمل الكندية، فإن معدل البطالة في كندا سجل في أكتوبر 5.2٪ من عام 2022، دون تغيير عن الشهر السابق متجاوزًا تقديرات السوق عند 5.3٪، مما يشير إلى أن سوق العمل الكندي لا يزال ضيقًا.

ولم يتغير عدد العاطلين عن العمل نسبيًا عن الشهر السابق عند 1،073،400 في غضون ذلك، ارتفعت العمالة بمقدار 108300 وظيفة لتصل إلى 19656200، وهي أكبر زيادة منذ فبراير وأعلى بكثير من التقديرات بإضافة 10 آلاف وظيفة على مستوى الصناعة.