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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزيرة مالية كندا تحذر: العالم مقبل على تباطؤ اقتصادي.. ونساعد من يحتاج إلينا

كتب:

عمرو حسني
11:04 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
وزيرة مالية كندا

وزيرة مالية كندا

وجهت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرات من التباطؤ الاقتصادي المقبل على العالم، لافتة إلى أن بلادها قادرة على تجاوز الأيام الصعبة المقبلة.

قدرة كندا المالية ومساعدة الآخرين

وتابعت الوزيرة في خطاب لها اليوم: «لا تزال هناك بعض الأيام الصعبة المقبلة بالنسبة للاقتصاد الكندي واقتصادات أصدقائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، ونحن نضمن أن كندا لديها قدرة مالية لدعم الذين يحتاجون إليها في هذه الأيام الصعبة».

نسبة الركود بالولايات المتحدة تصل إلى 100% العام المقبل 

وتأتي التصريحات بعد تقرير نشرته وكالة بلومبيرج الاقتصادية توضح خلاله أن الركود بـ الولايات المتحدة الأمريكية السنة المقبلة يصل إلى 100%.

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