أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 بـ1425 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم، 1425 جنيها للبيع، و1435 جنيها للشراء، وذلك لعيار 21، والذي يقبل على شرائه كثير من الأسر المصرية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر وفق محلات الصاغة على هذا النحو:

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سعر سعر الذهب عيار 24 نحو 1.629 جنيها للشراء، و1.640 جنيها للبيع.

- سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 1.493 جنيها للبيع، و1.503 جنيها للشراء.

- سعر عيار 21 اليوم نحو 1.425 جنيها للشراء، و1.435 جنيها للبيع.

- سعر عيار 18 اليوم 1.221 جنيها للشراء، و1.230 جنيها للبيع.

- سعر عيار 14نحو 950 للبيع، و957 جنيها للبيع.

- سعر عيار 12 نحو 814 جنيها للبيع، و820 جنيها للشراء.

- سعر الأونصة بقيمة 50.649 جنيها للشراء، و51.004 جنيهات للبيع.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 11.400جنيه للشراء، و11.480 جنيها للبيع.

- سعر الكيلو الذهب للبيع 1.628.571 جنيها، وللشراء 1.640.000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

- سعر الذهب عيار 24 نحو 1.386 جنيها ما يعادل 56.47 دولارا أمريكيا.

- سعر الذهب عيار22 اليوم 1.270 جنيها ما يعادل 51.77 دولارا أمريكيا.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم 211.212 جنيها ما يعادل 49.41 دولارا أمريكيا.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم 181.039 جنيها ما يعادل 42.36 دولارا أمريكيا.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم 808.22 جنيها، ما يعادل 32.94 دولارا أمريكيا.

- سعر الذهب عيار 12 692.75 جنيها، ما يعادل 28.24 دولارل أمريكيا.

- سعر الذهب عيار 9 اليوم 519.57 جنيها ما يعادل 21.18 دولارا أمريكيا.

- سعر أوقية الذهب اليوم 43.089 جنيها ما يعادل 1.756 دولارا أمريكيا.

- سعر الجنيه الذهب 9.699 جنيها ما يعادل 395.32 دولارا أمريكيا.

- سعر الكيلو الذهب اليوم 1.385.504 جنيهات ما يعادل 56.473 دولارا أمريكيا.