وزير المالية خلال لقائه مع رئيس بورصة مسقط: مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، بما يُمكننا جميعًا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على تجاوز التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا بما تتضمنه من موجة تضخمية حادة جدًا رفعت أسعار السلع الأساسية والطاقة وتكلفة التمويل، حتى أصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية للحصول على التمويل صعبًا ومكلفًا للغاية.

الروابط التاريخية المتينة بين الأشقاء العرب

ولفت وزير المالية خلال لقائه مع رئيس بورصة «مسقط» العمانية، بحضور رامى الدكاني رئيس البورصة المصرية، إلى أن الروابط التاريخية المتينة بين الأشقاء العرب تدفعنا للعمل المشترك على تطويرها والارتقاء بها على كل المستويات بما فى ذلك الجانب الاقتصادى، خاصة فى ظل توفر الإرادة السياسية القوية والداعمة لذلك.

وأوضح «معيط» أن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبًا للاستثمار يرتكز على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والتنموية، موضحًا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات خاصة فى مشروعات «التحول الأخضر»؛ اتساقًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، التى حظى تنظيمها بشرم الشيخ بإشادات دولية واسعة.

الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية، بما حققناه من مكتسبات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي منحنا مساحة مالية مكانتنا من اتخاذ إجراءات استباقية تعزز مساندة النشاط الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات العمانية فى مصر، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية القوية التى تجمعهما، موضحًا أننا مستعدون لزيادة سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في كل المجالات خاصة الجانب الاقتصادي.

الإجراءات المنفذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أهمية الإجراءات المنفذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى الانعكاس الإيجابي لهذه الإجراءات على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لاسيما مؤشر «Egx30,EGX70.EGX100»، وارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لأكثر من 1,6 مليار جنيه، موضحًا الأثر الإيجابي أيضًا على زيادة أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.أوضح الدكاني، أن زيادة رأس المال السوقي تخطت مستويات الـ 840 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أهمية سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الوضع الإيجابي الحالي للسوق وقدرته على استيعاب الطروحات الجديدة.

المشروعات التنموية المصرية جاذبة للمستثمر العمانى

أكد محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة بورصة «مسقط»، أن المشروعات التنموية المصرية جاذبة للمستثمر العماني، موضحًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتبادل الخبرات مع مصر والعربى أيضًا بات أكثر إلحاحًا، فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول.

حضر اللقاء مثلى الشقصية عضو مجلس إدارة بورصة «مسقط»، وهيثم بن سالم السالمى الرئيس التنفيذي لبورصة «مسقط»، ونضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس إدارة بورصة «مسقط»، وشيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية.