وزير المالية البريطاني: الاقتصاد سيواجه تحديات صعبة خلال العامين المقبلين

قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، إن بريطانيا ستواجه تحديات صعبة خلال العامين المقبلين، لكن خطط ميزانيته الجديدة ستساعد في معالجة التضخم ووضع الاقتصاد على أسس أقوى، بحسب ما ذكرته صحيفة «بزنس تايمز».

تعطيل سلسلة التوريد بعد العملية العسكرية الروسية

وأعلن «هانت» سلسلة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام، قائلاً إن هناك حاجة لخفض الديون وخفض التضخم الذي ارتفع منذ الأزمة الروسية، مما أدى إلى تعطل سلسلة التوريد بعد الوباء.

وقال هانت: «على مدار العامين المقبلين سيكون الأمر صعباً، لكنني أعتقد أن الناس يريدون حكومة تتخذ قرارات صعبة، ولديها خطة من شأنها خفض التضخم، وإيقاف تلك الزيادات الكبيرة في تكلفة فواتير الطاقة والسلع الغذائية، وأضاف أن لا شيء من هذا سهل، لكنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله».

أولوية الحكومة: تحقيق الاستقرار بخطط جديدة

ورداً على سؤال عما إذا كان حزب المحافظين، بزعامة هانت، سيدعم تحركاته لزيادة الضرائب في وقت تدخل فيه البلاد حالة ركود، قال إنه ليس أمامه خيار سوى اتخاذ قرارات صعبة.

كما أشار وزير المالية البريطاني إلى أن أولوية الحكومة تكمن في تحقيق الاستقرار والنمو والخدمات العامة، والخطة الجديدة أو ما يسمى بالميزانية المصغرة ستؤدي إلى تراجع طفيف ونمو أعلى على المدى الطويل.

الاقتصاد البريطاني في حالة ركود

وأبلغ هانت البرلمان بأن الاقتصاد في حالة ركود بالفعل، ومن المتوقع أن ينكمش العام المقبل، لكن لا توجد وسيلة لتجنب القرارات المالية المؤلمة لضمان قدرة بريطانيا على البناء واستعادة الهدوء في الأسواق المالية.

وفي السياق ذاته، تحدّث عن تغيير في القواعد الضريبية، ما يعني أن المزيد من الأشخاص يدفعون ضريبة الدخل الأساسية، وعتبة أقل لدفع أعلى معدل لضريبة الدخل.