مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم.. جماهير الإسكندرية تشجع نسور قرطاج

انطلقت مباراة تونس وأستراليا، منذ دقائق قليلة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، حيث يدخل نسور قرطاج المواجهة أملا في حصد ثلاث نقاط لخطف إحدى بطاقتي التأهل، وذلك بعد التعادل أمام الدنمارك سلبيا خلال الجولة الأولى، الأمر الذي يجعل هذه المباراة مهمة للغاية للمتابعين العرب بشكل عام والتونسيين بشكل خاص.

مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم

الاهتمام الجماهيري بمباراة تونس وأستراليا، تبعها أمل من المقاهي في تواجد المواطنين لمشاهدة المباراة، إلا أن إذاعة مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم على قناة beIN المفتوحة ضمن قرارها لإذاعة 22 مباراة على القنوات المفتوحة، تسبب في قلة الإقبال على مقاهي الإسكندرية.

مباراة تونس وأستراليا على القناة المفتوحة

حسن العربي، أحد أصحاب المقاهي في الإسكندرية، يقول لـ«الوطن»، إن إذاعة مباراة تونس وأستراليا على القناة المفتوحة وغيرها من المباريات العربية، تسبب في عدم إقبال الجماهير على المقاهي بشكل كبير، خاصة في ظل مواعيد المباريات الصباحية.

مباراة تونس وأستراليا.. فرصة لـ نسور قرطاج

على الجانب الآخر، يأمل عدد من مشجعي الإسكندرية الذين تمكنوا من مشاهدة المبارة على المقاهي، في فوز منتخب تونس في مواجهته مع أستراليا، وكذلك فوز كافة المنتخبات العربية.

وقال سامي سالم، من متابعي المواجهة على أحد مقاهي الإسكندرية، لـ «الوطن»، إن مباراة تونس وأستراليا فرصة لنسور قرطاج للتأهل للدور الثاني من كأس العالم قطر 2022، بعد أداء جيد في المباراة الأولى، مشيراً إلى أن عمله المهني الحر سهّل له التواجد على المقهى في توقيت الظهيرة لمتابعة المباراة بالقرب من محل عمله، موضحا أنه «زملكاوي» ويشجع المنتخب التونسي بسبب لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري.