حملات توعية من «قومي المرأة» للحفاظ على حقوق النساء بالمجتمع

على مدار سنوات طويلة، كانت هناك مفاهيم قانونية وتجريم لأفعال ضد المرأة لم تكن مُعَرفة بشكل واضح، فتجريم التحرش كان مطلقًا ولم يكن يعرف أحد شكل أو نوع أو إيحاءات التحرش، بحسب ما أوضحته المحامية دينا المقدم، مضيفة أنه كانت هناك بعض المصطلحات التي تمارس ضد المرأة مثل العنف الإلكتروني، ولم يكن القانون يعتبرها جريمة، ولكن التعديلات التشريعية الحديثة ساهمت في حماية النساء ومعرفتهن لحقوقهن.

استحداث بعض التشريعات لحماية المرأة

وأضافت «المقدم»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «التعديلات التشريعية واستحداث بعض التشريعات لحماية المرأة، وتعريف الجرائم المرتكبة ضدها بشكل أوضح، قلل من الجرائم التي تُرتكب ضدها، مثل ختان الإناث، إذ كانت هذه الجريمة ترتكب بنسب عالية، وعندما غلظنا العقوبة وأصبح هناك وعي عند الأهالي قلت كثيرًا».

حملات توعية من المجلس القومي للمرأة

وأكدت «المقدم» أن هناك حملات توعية يقوم بها المجلس القومي للمرأة، للتوعية الإعلامية، وفي القانون يجري العمل على توعية البنات وكيفية الحفاظ على حقوقهن والإبلاغ عن أي انتهاكات، خاصة أن القانون ضمن الحفاظ على سرية البيانات عند الإبلاغ عن أي جريمة.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية شهدت طفرة كبيرة في مستقبلها السياسي والقانوني، إذ يجري تقديم الكثير من المشروعات الميسرة لها كي تعبر عن موهبتها وقدرتها على العمل، .