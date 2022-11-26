مناقشة رواية «همس الرحى» لـ شرقاوي حافظ بالمركز الدولي للكتاب غدا

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، في الخامسة مساء غدا، حفل مناقشة رواية «همس الرحى»، للكاتب شرقاوي حافظ، الصادرة عن الهيئة.

ويشارك في المناقشة، الناقد الدكتور أحمد فرحات، والناقد الدكتور محمد عليوة، ويدير اللقاء الدكتور رضا عطية.

في الرواية، صنع الكاتب عالمه بمستويات متعددة من اللغة، قد يتواجد بينهم أحيانا تفاوتا كبيرا وبعد في المسافة، ومن مهارات الكاتب، أن يطوع اللغة لتتناسب مع الشخصيات بالرواية، التي تمثل ثقافات متنوعة، وهو بالفعل نجح في ذلك.

واستعان بمهاراته الكتابية المتعددة، فتخللت الرواية لغة شعرية رفيعة المستوى، وأيضا اللهجة العامية كان لها نصيب كبير من المساحة الكلية للرواية.