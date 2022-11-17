هيئة الكتاب تصدر الجزء التاسع من «شرح صحيح البخاري»

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي ضمن سلسلة التراث، الجزء التاسع من كتاب «شرح صحيح البخاري»، المسمى بالتنقيح شرح الجامع الصحيح، للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي عبد الله بدر الدين ابن بهادر الزركشي، المتوفى سنة 794 هجرية، ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان.

ويحتوي الجزء التاسع على كتاب «فضائل أصحاب النبي» وكتاب «مناقب الأنصار»، وكتاب «المغازي».

موضوعات كتاب شرح البخاري

تتضمن هذه الطبعة: ضبط متن البخاري على النسخة السلطانية الأميرية (اليونينية)، تخريج الأحاديث التي وافقه فيها الإمام مسلم، موافقة ترقيم الأحاديث على المعجم المفهرس لالفاظ الحديث، إضافة كتاب النكت على تنقيح الزركشي، (مخطوط) للحافظ ابن حجر، إضافة حواشي قاضي القضاة محب الدين البغدادي على شرح الزركشي (مخطوط).

وكتاب «شواهد التوضيح والتصحيح، للإمام النحوي ابن مالك، كتاب «المتوارى على تراجم أبواب البخاري لابن المنير، كتاب شرح تراجم أبواب البخاري، للإمام ولي الله الدهلوي, ما أورده أبو البقاء العكبري من شواهد نحوية على صحيح البخاري في كتاب: «إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث»، تعليقات الأئمة (ابن حجر - البدر العيني - القسطلاني - السيوطي، وغيرهم)، مع تعليقات وتنبيهات الشيخ ناصر الدين الألباني من (مختصره للبخاري)، تخريج الأحاديث والآثار والأقوال التي في شرح الإمام الزركشي، مع إضافة التعليقات الفقهية والعقائدية والضوابط الشرعية.