«طوارئ شرق المدينة» بالإسكندرية الأولى على الجمهورية في الاستشارات عن بعد

أعلن مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، تحت إدارة الدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى، اليوم، عن اعتماد قسم الطوارئ بالمستشفى كأول قسم طوارئ على مستوى الجمهورية يقدم خدمة في منظومة الاستشارات الطبية عن بعد Telemedicine، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ودكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة.

وأوضح مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، في بيان صادر اليوم، أن القرار جاء ضمن اضطلاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بدورها في تقديم الخدمات العلاجية والتعليمية تحت مظلة وزارة الصحة، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة.

خدمة الاستشارات عن بعد

ولفت المستشفى أن الاستشاريين والأخصائيين في طب الطوارئ بالمستشفى، برئاسة الدكتورة ميري كريستين نبيل، مدرس مساعد طب الطوارئ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ورئيس قسم الطوارئ بالمستشفى، يقومون بتقديم خدمات الاستشارات عن بعد للمرضى.

اعتماد مستشفى شرق المدينة

يأتي ذلك استكمالا لاعتماد مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية كأحد المراكز المقدمة للخدمة في منظومة الاستشارات الطبية عن بعد «Telemedicine»، وذلك جنبا إلى جنب مع كبرى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

ويوفر المستشفى بشكل عام الاستشارات الطبية عن بعد في 10 تخصصات: «جراحة التجميل، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة الأوعية، والجراحة العامة، وجراحة القلب، والصدر، والعناية المركزة، والعظام، وأمراض القلب، والجلدية».