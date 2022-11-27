الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة.. بينها البحيرة ومطروح

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، حيث تشير التوقعات إلى عودة الأمطار بداية من غد الاثنين 28 نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء 29 نوفمبر، وتصل نسبتها بين 30 و40%، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة على المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة على المحافظات، أوضح بيان صادر عن هيئة الأرصاد، سقوط أمطار غدا الاثنين على مناطق الصحراء الغربية وجنوب البحر الأحمر، لا سيما حلايب وشلاتين وذلك بنسبة 40%.

وتسقط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 30% على محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح والسلوم والعملين»، وتمتد إلى القاهرة الكبرى «القاهرة، القليوبية، الجيزة»، وذلك بنسبة سقوط 20% تقريبا على فترات متفاوتة.

أماكن سقوط أمطار يوم الثلاثاء

وعن يوم الثلاثاء، أوضحت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 50% على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر على مدار اليوم.

كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة 30% على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، السلوم، الحمام، العملين» ووسط سيناء وشمال الصعيد «سوهاج، بني سويف، المنيا، الفيوم»، وذلك بنسبة 30% على فترات متفاوتة.