حالة الطقس غدا الأحد.. توقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 22

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس على المحافظات، غدا الأحد، إذ يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غداً الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غداً يسيطر عليها استمرار تكاثر السحب على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وتحديداً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء والسواحل الشرقية، وتمتد وصولاً إلى القاهرة الكبرى.

فرص سقوط الأمطار غداً

وأكدت الهيئة، في بيان صادر عنها، انعدام سقوط الامطار على كل المناطق، مع ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غداً في المحافظات

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على هذا النحو:

- القاهرة 22- 15

- العاصمة الإدارية 22- 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22- 16

- دمنهور 22- 15

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 17

- الإسماعيلية 23- 15

- السويس 22- 15

- الزقازيق 22- 16

- شبين الكوم 22-16

- طنطا 22 - 16

- شلاتين 27- 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22- 16

- مطروح 22- 14

- السلوم 21- 13

- سيوة 21- 8

- العريش 22- 16

- رفح 22- 16

- الطور 25- 17

- كاترين 19- 07

- رأس سدر 26- 16

- نخل 19- 11

- طابا 22- 15

- نويبع 23- 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 26 - 19

- الغردقة 26- 18

- مرسى علم 25- 19

- الفيوم 22- 13

- بني سويف 22- 12

- المنيا 22- 11

- أسيوط 22- 11

- سوهاج 23- 13

- قنا 25 - 14

- الأقصر 26- 15

- أسوان 26- 15

- الوادي الجديد 24- 13

- أبو سمبل 27- 16

- أبو رماد 26- 21

- رأس حدربة 25- 20.