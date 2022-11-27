المشدد 3 سنوات للمتهم في قضية اقتحام مشيخة الأزهر

قضت محكمة الجنايات بالدائرة الثالثة المنعقدة بمدينة بدر بالقاهرة، بمعاقبة المتهم محمد نادي عبد الحكيم أحمد مسلم، بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من انتهاء مدة العقوبة، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث اقتحام مشيخة الأزهر».

وتم إصدار الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين للمحاكمة في القضية رقم 7792 لسنة 2013 جنايات الجمالية، ووجهت لهم تهمة ارتكاب جرائم التجمهر بالمخالفة للقانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام القانون والدستور، وقطع الطريق أمام المارة، وتعطيل وسائل النقل العامة، والقيام بأعمال بلطجة، والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم، وإعاقة حركة المرور، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدًا.