عماد الدين حسين لقناة الحياة: 5 اقتراحات في القضية الواحدة بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، سيقدم كل المقترحات التي وصلته إلى اللجان المختصة حتى من قبل تدشين هذه اللجان، «أي اقتراح في أي قضية، لن يزيد عن 5 اقتراحات، وهو الأمر الذي ينطبق على كل اللجان بالحوار الوطني».

موعد مناقشة وتحديد محاور المحور المجتمعي

أضاف «حسين»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه قد يتم تحديد يوم السبت المقبل، لمناقشة وتحديد محاور المحور المجتمعي، بعدها سيتم اختيار الأسماء ثم تنطلق جلسات الفعالية.

أنجزنا 5 لجان بالمحور الاقتصادي

واستطرد: «المحور الاقتصادي فقط، أنجزنا منه 5 لجان، وباقي لجنتين سيجرى حسم الأمر فيهما بعد قليل».