«دنيا» أول سائقة توك توك بالمحلة: «بكسب بالحلال ونفسي في شقة»

تخرج من منزلها صباحا، بعد أن تنتهي من إحضار وجبة الإفطار، والأعمال المنزلية، لتبحث عن الكسب الحلال، من أجل تربية أبنائها، بعد أن انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، وأصبحت تعيش في حجرة داخل شقة والدها، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تقول دنيا أول سائقة «توك توك» بالمحلة، إنها تبلغ من العمر 30 عاماً، ولديها من الأبناء محمد ويبلغ من العمر 6 سنوات، وبسمة 5 سنوات، وانفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، بعد فترة زواج قصيرة استمرت لمدة عامين.

بداية عملها

روت «دنيا» في حديثها لـ«الوطن»، أنها تعمل سائق توك توك منذ أن كان عمرها 13 عاماً، وتعلمت قيادة التوك توك، بنفسها وبمساعدة شقيقها الأكبر سعيد، وذلك من أجل توفير متطلبات المنزل، ومساعدة والدها، مشيرة إلى أنها اضطرت للعمل بعد وفاة والدتها منذ عام 2006، وأنها لم تلق بال إلى أي تعليقات سلبية.

العودة إلى التوك توك بعد انفصالها

وتابعت أنها عملت على تجهيز نفسها من التوك توك، وقررت ترك العمل بعد أن تزوجت، لمدة عامين فقط، وانفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، ولم تجد أمامها سوى العودة مرة أخرى، إلى العمل على التوك توك من أجل الإنفاق على أولادها، وتوفير بعض النقود، والعمل على تربيتهم تربية سليمة.

العمل 8 ساعات

وأضافت «دنيا» أنها تعمل على التوك توك من الساعة الـ 10 صباحا حتى 6 مساء، «مش بركب شباب، أسر وعائلات فقط» وذلك تجنباً لحدوث أي مشكلات أو مضايقات، وفي بعض الأوقات، تقوم باصطحاب أطفالها للجلوس بجوارها أثناء قيادتها التوك توك «بخاف أسيبهم لوحدهم».

واختتمت أنها تقيم في حجرة صغيرة هي وأطفالها رفقة والدها، «اللي جاي على قد اللي رايح، وأتمنى أن أحصل على شقة سكنية، للعيش فيها مع أولادي».