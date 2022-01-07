استجابة لـ«الوطن»..«الصحة» توجه بعلاج «سائقة توك توك» تصارع السرطان

وجَّه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بعلاج الحاجة هدى، سائقة التوك توك المصابة بالسرطان، في استجابة سريعة لما عرض في بث مباشر عبر تليفزيون «الوطن»، أول أمس، معربًا عن تكفل الوزارة بكل نفقات علاج السيدة بالكامل.

من المتوقع خضوع السيدة لعملية استئصال للثدي

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تواصل مع المسنة بتكليف من الوزير، حيث تبين أن آخر جرعة كيماوي محدد لها يوم 12 يناير المقبل، ومن المتوقع أن تخضع لعملية استئصال للثدي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة على تواصل مع المسنة وسيتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة لها لحين تماثلها للشفاء بشكل كامل.

ونشر «الوطن»، أول أمس، في بث مباشر، حكاية الحاجة هدى التي تعمل سائقة على توك توك بالإيجار، وتعيش في وحدة سكنية بايجار 1500 جنيه، بالإضافة إلى تكفلها بالإنفاق على زوجها المريض وابنتها الأرملة وحفيدها.

وقالت السيدة إنها تعاني من سرطان الثدي وتعالج بالكيماوي وتضطر للنزول إلى العمل في اليوم الثاني بسبب ظروفها المعيشية.