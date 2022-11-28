كوريا الجنوبية تشدد إجراءات السلامة في شوارعها للمشجعين قبل لقاء غانا

أوعز رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان دوك سو»، السلطات في بلاده بضمان تدابير السلامة لمشجعي منتخب بلاده المتوقع حضورهم بأعداد كبيرة في الشوارع حيث تواجه كوريا الجنوبية غانا في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات في كأس العالم فيفا قطر 2022.

آلاف المشجعين الكوريين الجنوبيين ينظمون فعاليات في شوارع سول

ومن المتوقع تنظيم عشرات الآلاف من المشجعين الكوريين الجنوبيين فعاليات في شوارع وسط العاصمة «سول» لتشجيع منتخب بلادهم، رغم توقعات «وكالة الأرصاد» موجة برد وأمطار، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وتضم المجموعة الثامنة بالإضافة إلى المنتخب الكوري الجنوبي وغانا كل من البرتغال وأوروجواي.

وقال «سو»: يجب على رؤساء الحكومات المحلية وإدارات الشرطة والإطفاء فحص إجراءات إدارة الحشود مسبقًا استعدادًا للأمطار، كما أمر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، وزارات الداخلية والرفاه والأراضي بالقيام بعمليات تفتيش على المنشآت للتعامل مع موجة البرد.