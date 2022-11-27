جدول مباريات كأس العالم اليوم.. صراع المنتخبات للتأهل إلى دور الـ16

لقاءات مهمة تشهدها معظم منافسات اليوم من مباريات كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تسعى الفرق المشاركة لحسم بطاقة التاهل للدور الـ16، خاصة أنّ مباريات المجموعات المختلفة بالدور الـ32، لم تشهد حصول أي منتخب على بطاقة التأهل للدور الـ16، عدا فرنسا، التي حصدت 6 نقاط من فوزين متتالين.

ومن المنتظر أن تشهد المباريات المقبلة ومباريات اليوم من كأس العالم، منافسات قوية بين الفرق المشاركة لضمان التأهل للدور الـ16، وتضم مباريات اليوم فرق «إسبانيا وألمانيا»، و«اليابان وكوستاريكا»، «المغرب وبلجيكا»، و«كندا وكرواتيا».

جدول مباريات كأس العالم اليوم

ويأتي جدول مباريات اليوم في كأس العالم، ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة في كأس العالم 2022، كما يلي.

مباريات المجموعة الخامسة

- إسبانيا ضد ألمانيا، الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- اليابان ضد كوستاريكا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة.

مباريات المجموعة السادسة

- بلجيكا ضد المغرب، الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة.

- كرواتيا ضد كندا، الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

يذكر أنّ منافسات الفرق في مونديال قطر 2022، شهد العديد من المفاجآت في أداء عدد كبير من المنتخبات الأوروبية والأمريكية، التي كان منتظرا منها أن تنزع بطاقات التأهل للدور الـ16 مبكرا، إلا أنّ أداء المنتخبات العربية، أجّل بطاقات التأهل لعدد من المنتخبات الكبرى، لذا يتوقع أن تزداد حدّة المنافسات خلال الأيام المقبلة، حيث يريد كل منتخب الحصول على بطاقة التأهل.