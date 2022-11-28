تراجع في أسعار الألبان بأسواق كفر الشيخ

شهدت أسعار الألبان والجبن، استقرارا ملحوظا، اليوم، حيث سجل سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج 15جنيها، بتراجع جنيه واحد في سعر الكيلو، كما سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج 10جنيهات و50 قرش، بتراجع نصف جنيه، في محال الألبان.

أسعار الألبان والجبن اليوم

وأكد الدكتور حاتم أبوعالية، أستاذ التنمية الريفية والاقتصاد، بمركز بحوث الزراعات الحقلية بسخا، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم شهدت تراجعًا بقيم تراوحت بين جنيه ونصف الجنيه، بسبب زيادة المعروض مع قرب حلول فصل الشتاء، وتوافر البرسيم الأخضر في الحقول.

أسعار الجبن اليوم

وأوضح «أبو عالية»، لـ «الوطن»، أن الألبان والأجبان، متوفرة في الأسواق بأسعار جيدة للغاية من حيث عمليات البيع والشراء، لافتا إلى أن كيلو الجبن الأبيض الفلاحي سجل 37 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الجبن القديم، 50 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو «المش»، 20 جنيها، وكيلو المورتة الفلاحي 18جنيها، كما سجل سعر كيلو الزبدة الجاموسي 92 جنيها للكيلو، وكيلو الزبدة البقري الفلاحي، 85 جنيها للكيلو.

يذكر أن تعداد الثروة الحيوانية في مصر من الجاموس، والأبقار، والماعز، والأغنام، بلغ نحو 9 ملايين رأس ماشية، ويبلغ إجمالي تعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، نحو 255 ألف رأس ماشية، وأغنام.