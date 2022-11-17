أسعار الألبان والجبن اليوم.. مستقرة في الأسواق

شهدت أسعار الألبان والجبن اليوم الخميس 2022، استقرارا في الأسعار ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج 15 جنيها، كما سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج 10جنبهات لدى محلات ومتاجر الألبان، والمنتشرة في كل مدن وربوع محافظات الجمهورية.

أسعار الألبان والجبن اليوم

وكشف الدكتور حاتم أبوعالية، أستاذ التنمية الريفية والاقتصاد، بمركز بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم تشهد استقرارًا في الأسعار نتيجة زيادة كميات المعروض من المنتج من الألبان والجبن من خلال الماشية سواء للجاموس، والأبقار، والتي تقدر بنحو 9 ملايين رأس ماشية وأغنام، مع قدوم فصل الربيع.

أسعار الجبن اليوم الطازجة

وأوضح «أبوعالية»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم الخميس جيدة لحالات الشراء، والبيع، مشيرا إلى أن سعر كيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي سجل 38 جنيها، كما سجل سعر كيلو الجبنة القديمة 50 جنيها، وكيلو «المش» بـ20 جنيها، وكيلو المورتة الفلاحي بـ15 جنيها، كما سجل سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي 95 جنيها للكيلو، وكيلو السمن البلدي البقري الفلاحي، 85 جنيها للكيلو خلال عمليات البيع والشراء، اليوم الخميس.