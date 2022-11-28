مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: انزعاج أوروبي من غلق مكتب «تويتر» في بروكسل

قال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من بروكسل، إن قرار شركة «تويتر» إغلاق مكتبها في بلجيكا، أثار قلق مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

مكتب «تويتر» في بروكسل له خصوصية

وأضاف، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن مكتب «تويتر» في بروكسل له خصوصية، حيث يعد حلقة الوصل بين الشركة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر نفسها راعية للضبط الرقمي ومراقبة المحتوى.

مطالبات برلمانية باستدعاء «إيلون ماسك»

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن برلمانيين أوروبيين طالبوا باستدعاء «إيلون ماسك»، مالك شركة «تويتر» إلى جلسة داخل البرلمان الأوروبي لاستجوابه حول مدى التزام الشركة بشأن القواعد الأوروبية، وأكد أن الأوروبيين لديهم إصرار على أن شعار تويتر «الطائر الأزرق» يجب أن يغرد وفق القواعد الأوروبية، كما يوجد قانون لتعديل الرقابة الرقمية داخل أوروبا وسيُقرّ خلال الأشهر المقبلة.

قواعد عمل لمواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح أن «أوروبا» وضعت قواعد عمل تُلزم مواقع التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى الضار من معلومات مضللة أو أخبار مزيفة، وإلا ستتعرض لغرامات مالية ضخمة.