«المصريين الأحرار»: قرار برلمان أوروبا حول حقوق الإنسان في مصر «هزلي»

أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن استيائه الشديد من القرار الصادر من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، إذ ذكر أن البرلمان الأوروبي قراراته ملزمة للدول الأوروبية فقط وأولى بهم أن يهتموا بشأنهم الأوروبي بدلًا من الإلقاء بالاتهامات والادعاءات، كما أن حقوق الإنسان ليست مقتصرة فقط على ما يدعونه بحرية الرأي والتعبير.

صادر من ما لا يملك السلطة والقرار

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن القرار الصادر من البرلمان الأوروبي «هزلي» كونه صادر من ما لا يملك السلطة والقرار، مؤكدًا أنه لا يجوز التجاوز والتحريض ضد رجال الشرطة وأسرهم، والدعوة للقتل والخراب بدعوى حرية رأي وتعبير، موضحًا أن البرلمان المصري بغرفتيه ردا على هذا القرار بما يكفي.

بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر به ازدواجية

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر به ازدواجية، متسائلًا: «لماذا لا يتحدث البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان من حيث الصحة والتعليم والسكن الكريم، ولماذا لا يهتمون بما هو داخل الشأن الأوروبي نفسه، هناك دول أوروبية تعاني من أزمات في الغذاء والطاقة، هل هذه ليست من حقوق الإنسان؟».