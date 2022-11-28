رئيس «الشيوخ»: مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ستطبق على «القديم»

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أي مميزات سيتم النص عليها في مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل ما سبق من مخالفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

استفسارات الأعضاء بشأن من سبق لهم تقديم طلبات التصالح

وأوضح أن أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط.

وجاء توضيح رئيس المجلس، بناء على استفسارات بعض الأعضاء بشأن موقف من سبق لهم تقديم طلبات التصالح من الامتيازات الجديدة في تعديل القانون.

قانون استثنائي

يشار إلى أن النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طالبت بضرورة التعامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه قانون استثنائي لمعالجة المخالفات الموجودة حاليا، وشددت النائبة، على ضرورة ألا يكون القانون ممتدا لما سيتم من مخالفات في الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على التراث المعماري في مصر.