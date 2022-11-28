«القوى العاملة» تنظم ندوة بأسوان حول دور المرأة في مواجهة تغير المناخ

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بشأن عقد ندوة في مجال توعية المرأة وتفعيل دورها في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان محافظة أسوان، نفذتها إدارة المرأة والطفل ووحدة تشغيل المعاقين، بالمديرية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة -فرع أسوان.

55 سيدة من ذوات الاحتياجات الخاصة

وأوضح أحمد عزازي مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، في تقريره للوزارة، أنَّه تمّ عقد الندوة بحضور 55 سيدة ممثلين عن المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة، وديوان عام المحافظة، والجمعية النسائية للحرف اليدوية التي تعمل منتجات حرفية من المخلفات البيئة، و11 نقابية من مؤسسات الموارد المائية والآثار ومياه الشرب وتسويق الأسماك، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة.

الندوة تسلط الضوء على تمكين المرأة اقتصاديا

وأضاف أنَّ الندوة تتمّ تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة بالاهتمام بالمرأة وقضاياها والتوعية بأهمية دورها وتمكّينها اقتصادياً لتشارك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، كما شارك في الندوة صابر شحاتة النوبي مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب، وأحمد عبده خدمة مواطنين ورئيس وحدة الشباب، وإيمان جلال باحث بيئي إدارة التفتيش، ويحيى أحمد رئيس المجلس القومي للسكان.