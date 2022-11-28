خبير استراتيجي لـ«القاهرة الإخبارية»: محاولات فرنسا لترميم الوضع في لبنان فشلت

قال العميد خالد حمادة، الخبير الاستراتيجي اللبناني، إنّه لا يوجد تنافس بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على تصدّر إدارة الأزمات السياسية في لبنان، موضحًا أن فرنسا دائمًا ما تعمل في ظل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ظهر جليًا في أكثر من موقف سابق خاص بالأزمات اللبنانية، سواء أزمة اختيار رئيس للبنان أو انفجار مرفأ بيروت.

كل التدخلات الفرنسية فشلت

وأضاف «حمادة»، خلال مداخلة عبر «سكايب» من بيروت، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كل التدخلات الفرنسية التي حاولت ترميم الوضع الرئاسي في لبنان باءت بالفشل، واتُهمت فرنسا في ذلك الوقت بمحاولة الوصول إلى تسوية تُرضي حزب الله وطهران.

الولايات المتحدة تستعمل أحيانًا المكون الفرنسي

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة تستعمل أحيانًا المكون الفرنسي في تسهيل مهمتها، لإدراكها أن هناك نوعًا من التجاوب اللبناني مع الطروحات الفرنسية، وأن هناك نوعًا من العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان.