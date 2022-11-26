ماكرون يغرد بالعربية بعد تأهل فرنسا لدور الـ16 بكأس العالم: هيا أيها الأزرق

غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، عقب تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ16 في منافسات كأس العالم 2022.

وكتب ماكرون، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في عالم يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية».

وبشأن تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور الثاني، قال ماكرون: «لون العالم يرقص فرحا بعد كل هدف تحرزونه، لذا فلنرقص فرحا سويا ومرّة أخرى هيّا أيّها الزرق».

تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

منتخب فرنسا يتأهل للدور الثاني بالمونديال

وفاز المنتخب الفرنسي، اليوم السبت، على نظيره الدانماركي بهدفين مقابل واحد، وضمن تأهله إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم في قطر.

وبذلك، باتت فرنسا أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط، بعد فوزها على كل من أستراليا والدنمارك.