سياسيون ينعون أمين إسكندر: «عاش مناضلا ومات متمسكا بمبادئه»

رحل، خلال الساعات الماضية الكاتب والسياسي أمين إسكندر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، عن عمر ناهز الـ70 عاما، وإلى الآن لم يحدد موعد العزاء أو الجنازة، ولكن نعاه العديد من رجال السياسة، وأثنوا على مسيرته الوطنية المشرفة.

وقال المحامي طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسي، ناعيا أمين إسكندر: «إنا لله وانا اليه راجعون أن القلب ليحزن وان العين لتدمع ، وإنا لفراقكم لمحزونون، فاجعتنا كبيرة في وفاة الأستاذ المفكر الكبير والسياسي الراقي أمين إسكندر».

حمدين صباحي: شقيق الروح وشريك الحلم

ونعى السياسي حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، الكاتب والمفكر السياسي أمين إسكندر، الذي غيّبه الموت اليوم، قائلا في منشور عبر حسابه على فيس بوك: «شقيق الروح وشريك الحلم».

فيما نعى النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، الكاتب الراحل قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى المفكر القومي العروبي الكبير الأستاذ أمين إسكندر البرلماني السابق والمناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أحد مؤسسي حزب الكرامة نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته وتلاميذه الصبر والسلوان».

مصطفى الفقي: كان متمسكا بمبادئه وخلوقا في التعامل مع الجميع

بينما نعى الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أمين إسكندر، وقال لـ«الوطن»، إن الفقيد الراحل كان متمسكا بمبادئه خلوقا في التعامل مع الجميع، وكرس جزء كبير من حياته لخدمة قضايا وطنه.

وأضاف المفكر السياسي، أن «إسكندر» كان نموذجا مثاليا للوحدة الوطنية، والتفاني من أجل مصر في كل الظروف، وفي ظل كافة الانظمة السياسية التي عايشه الراحل الكريم.

وكان سيد الطوخي، نائب رئيس حزب الكرامة، أعلن في تصريحات لـ«الوطن»، وفاة الكاتب والمفكر السياسي أمين إسكندر، موضحا أنّه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان جنازة الراحل.