21.29 مليار دولار فاتورة واردات مصر خلال 3 شهور.. الدول العربية في الصدارة

بلغ حجم واردات مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي «أبريل – يونيو 2022»، 21.295 مليار دولار أمريكي، بحسب ما كشفه تقرير البنك المركزي المصري الشهري، متضمنا بيانات أغسطس 2022، والربع الأخير من العام 2021-2022.

دول آسيا في المرتبة الثانية

ذكر تقرير البنك المركزي، أن الدول العربية جاءت في صدارة الجهات التي استوردت منها مصر خلال الربع المالي المذكور بنحو 6.024 مليار دولار أمريكي، وفي المرتبة التالية جاءت الدول الآسيوية بـ5.322 مليار دولار أمريكي، في حين جاء الاتحاد الأوروبي ثالثاً في قائمة الدول والكيانات المصدرة إلى مصر بـ4.174 مليار دولار.

أشار التقرير الشهري لـ«المركزي» إلى أن دولاً أوروبية ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي صدرت إلى مصر ما قيمته 1.992 مليار دولار أمريكي، بينما استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على 1.343 مليار دولار صادرات إلى مصر، وروسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة 627.9 مليون دولار أمريكي.

تراجع واردات مصر

صدرت أستراليا إلى مصر خامات وبضائع بقيمة 108.8 مليون دولار أمريكي، و135.5 مليون دولار لأفريقيا، و1.565 مليار دولار أمريكي من بقية دول ومناطق العالم الأخرى، وفق التقرير، مشيراً إلى تراجع واردات مصر خلال الربع المذكور لـ21.295 مليار دولار أمريكي من 23.605 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي «يناير – مارس 2022».

زادت واردات مصر خلال الربع الأخير من العام، حال مقارنتها بواردات الربع الأول من العام «يوليو – سبتمبر 2022»، كما زادت فاتورة الواردات مع مقارنة الربع بمثيله من العام قبل الماضي «أبريل – يونيو 2021»، حيث سجل الأخير 19.588 مليار دولار أمريكي.