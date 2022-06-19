1.4 مليار دولار قيمة واردات مصر من السلع المعمرة في 3 أشهر (إنفوجراف)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن شهر مارس 2022، وحصلت «الوطن» على نسخة من بيانات هذه النشرة الصادرة عن الجهاز في يونيو الجاري.

مصر تستورد سلع استهلاكية بـ 25.2 مليار جنيه

وتضمنت نشرة الإحصاء بيانات عن أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة، ومن بينها غسالات الملابس والثلاجات وأجهزة التليفونات و والتليفزيونات وسيارات الركوب، إذ بلغ إجمالي قيمة استيراد مصر من هذه السلع الاستهلاكية 1.4 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 25.2 مليار جنيه مصري.

وجاءت قيمة واردات السلع المعمرة في نشرة الإحصاء على النحو التالي وكما هو مبين في الإنفوجراف الذي توضح فيه «الوطن» قيمة ما تمّ استيراده من هذه السلع المعمرة:

قيمة استيراد السلع المعمرة

- قيمة ما استوردته مصر من الثلاجات: 61.2 مليون دولار.

- غسالات الملابس: 18.3 مليون دولار.

- سيارات الركوب: 788 مليون دولار.

- أجهز تليفونات: 273.3 مليون دولار.

- أجهزة تليفزيون: 211 مليون دولار.