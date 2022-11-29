مجلس الشيوخ يوافق على استكمال بناء أعمال الدور المتصالح عليه

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن، على المادة 11 وأصلها المادة 10 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنظم المادة إجراءات استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

وتنص المادة على: استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتمّ تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكّد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أنَّ هذا القانون هو استثنائي، الهدف منه هو تحقيق سكن أمن للمواطنين المخالفين لقانون البناء.

وقال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والمرافق، إنَّ مشروع القانون الجديد اشتمل حق استكمال أعمال الدور المخالف، وهذا لم يكن متاحًا في قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

كان عددًا من النواب قد طالبوا بإتاحة فرصة التصالح أمام المخالفين لاستكمال بناء أدوار علوية ما لم يؤثر ذلك على السلامة الإنشائية للمبنى.