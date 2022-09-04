أمين «النواب»: نستهدف تطوير الأداء والعمل في أمانات المجالس النيابية العربية

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، ونائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن الجمعية تستهدف تطوير الأداء والعمل في أمانات المجالس النيابية وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال اليوم الأول لانطلاق أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين لـ البرلمانات العربية، والذي يُعقد على مدار يومي الأحد والاثنين 4 و5 سبتمبر الجاري بمقر مجلس النواب المصري.

وقال المستشار أحمد مناع، إن الأمناء العامين هم الذين يديرون العمل البرلماني سواء من الناحية الإدارية أو الناحية البرلمانية لتطوير العمل سواء على مستوى تبادل الخبرات على المستوى العربي فيما بيننا، وتبادل الرؤى في القضايا المشتركة.

وتابع مناع: التعاون وتبادل الخبرات دائما ينتج المزيد من التطوير والمزيد من الارتقاء بالعمل بتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية.

الهدف من تأسيس الجمعية آنذاك هو بناء جسور تعاون

من جانبه، قال أحمد بن ناصر الفضالة، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن الهدف من تأسيس الجمعية آنذاك هو بناء جسور تعاون ما بين المجالس والبرلمانات العربية.

وأضاف الفضالة، أن هذه الجمعية تستهدف تطوير الأداء والعمل في الأمانات العامة للبرلمانات العربية لكي يرقي إلى طموح البرلمانيين، خاصة في ظل التطور والتقدم التكنولوجي والتغيرات العصرية.

من جانبه، قال فايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي: «مصر أرض الكنانة والحضارات استضافتنا كاجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وبدأ الاجتماع اليوم وكانت جميع الوفود سعيدة وكان افتتاحا مبسطا وغدا سيتم استكمال ما تبقى في جدول الاجتماع».

مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع «اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية».