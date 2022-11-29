أكاديمية ناصر تنظم «يوم مصر» للدارسين والوافدين

نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، عرضا تقديميا ليوم جمهورية مصر العربية، بحضور وزراء النقل والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح/ أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول/ محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى أن العرض يأتي في إطار خطة الأنشطة التعليمية والثقافية للأكاديمية، بمشاركة الدارسين المصريين والوافدين لتوثيق الروابط، ودعم أواصر الأخوة والصداقة، والتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة.

تضمن العرض، جلسة بعنوان «الجمهورية الجديدة»، اشتملت على العديد من الأنشطة والأحداث، لمحاكاة تاريخ مصر الماضي والحاضر، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة، التي تم إنجازها في كل المجالات والطفرة الهائلة التي تحققت في القطاعات المختلفة بالدولة المصرية، كذلك استعراض العديد من أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية، التي زودت بها كل تشكيلات القوات المسلحة في الآونة الأخيرة، كما تضمنت الفعاليات، عدد من الفقرات الفنية والفنون الشعبية والمقطوعات الموسيقية الوطنية.

وتنظيم معارض لعدد من الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة، وكذا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والكنيسة القبطية، ومؤسسة الأهرام، إضافة إلى معارض للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.