أكاديمية ناصر العسكرية تنظم معرضها الأول للكتاب لخدمة الدارسين

نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، معرضها الأول للكتاب لخدمة دارسيها من العسكريين والمدنيين الذي تستمر فعالياته حتى 28 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والعلمي وتنمية الطاقات الإبداعية للدارسين وإكسابهم المعارف بمختلف المجالات.

يشارك بالمعرض عددًا من الجهات التي تقدم إصداراتها بمختلف المجالات متمثلة في هيئة البحوث العسكرية، ومركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب المصرية، والمركز القومي للترجمة، وهيئة قصور الثقافة، ومكتبة الإسكندرية، ومركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من دور النشر.

يأتي المعرض في ضوء تطوير العملية التعليمية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وإضافة كل ما هو جديد في مختلف العلوم العسكرية والمدنية وبما يمكن الدارسين من الحصول على الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية لإعداد البحوث والرسائل بمختلف الدرجات العلمية التي يتم التأهيل بها داخل الأكاديمية.

حضر مراسم افتتاح المعرض الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ورموز الفكر والأدب وعدد من المثقفين وكبار الكتاب.