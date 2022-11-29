السيسي يوجّه باستعادة الوجه الحضاري للأحياء السكنية في القاهرة والإسكندرية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، في إطار نهج الدولة الاستراتيجي لتطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية، ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق، بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتغيير واقعهم إلى الأفضل، استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير العمراني المتكامل.

تطوير الأحياء في القاهرة والإسكندرية

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ توجيهات الرئيس السيسي، جاءت خلال اجتماعه اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وشهد الاجتماع عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصةً أحياء شرق القاهرة، والمطرية، وعين شمس، والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، خاصة ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وأعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضاري.