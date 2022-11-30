انطلاق معرض رياض الأطفال حول التغيرات المناخية في مطروح «صور»

انطلق معرض رياض الأطفال حول التغيرات المناخية، ويأتي تزامنًا مع مؤتمر المناخ العالمي الذي انتهت فعالياته منذ أيام قليلة، وذلك بمسرح مجمع مدارس عادل الصفتي الابتدائي، بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وجمال قنديل وكيل إدارة مطروح التعليمية، ونعمة بسيوني الموجه العام لرياض الأطفال بمطروح، ولفيف من موجهي عموم الأنشطة التربوية.

واستهلت فعاليات معرض التغيرات المناخية، اليوم الأربعاء، في مطروح، بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد البراعم، أعقبها عدة استعراضات فنية قدمها براعم روضات أطفال مدارس مطروح الرسمية لغات الصفتي وابن سينا والرسمية لغات والهدى الخاصة والحرية والخاصة والروضة الخاصة، وتناولت جميعها فكرة المحافظة على البيئة وتوعية الأطفال بالتغيرات المناخية على كوكب الأرض.

الركن الأخضر

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أركان المعرض المختلفة، من الوسائل التعليمية الإيضاحية بالركن الأخضر الخاص بأهمية النبات في حياة الإنسان، والتوسع في زيادة المساحات الخضراء، وزيادة نسبة الأوكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون لجعل البيئة نظيفة ونقية وجميلة وللمساهمة في المحافظة على البيئة المحيطة من أخطار التلوث المتنامي.

تدوير خامات البيئة

وأجرى وكيل تعليم مطروح، نقاشًا مثمرًا مع أحد الأطفال في الركن البرتقالي حول أهمية الطاقة النظيفة، وتابع مجلات الحائط، وملصقات الركن الأزرق الذي يعبر عن الماء وأهميته في حياة الإنسان، كما تابع الوسائل التعليمية بالركن الفني والألعاب الإلكترونية المفيدة للأطفال، واستمع لشرح إحدى معلمات رياض الأطفال بمجمع مدارس عادل الصفتي، حول تدوير خامات البيئة من الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن وبقايا الطعام وتحويلها لأشياء نافعة، واختتم المعرض بتكريم وكيل الوزارة، فريق الدعم والمساندة وموجه عام رياض الأطفال والموجهات والمعلمات المتميزات، اللاتي شاركن في إعداد وتنظيم المعرض تقديرًا للجهود المبذولة والإخلاص والتفاني في العمل.

وفي كلمته الموجزة، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بالتنظيم الرائع للمعرض، مقدمًا الشكر للتوجيه العام مثمنًا المساهمة الإيجابية في استيعاب البراعم لمفاهيم التغيرات المناخية والأحداث المعاصرة، مؤكدًا أن المعرض كان له عظيم الأثر في تفاعل الأطفال ومعرفتهم بمؤتمر المناخ والتغيرات المناخية التي تواجه العالم حالياً.

ووجه وكيل الوزارة، مديري الإدارات التعليمية بضرورة تبصير أبنائنا الطلاب وبراعم رياض الأطفال بالقضايا والأحداث المعاصرة في سبيل إعداد جيل واعي بقضايا بلده ومستعدًا لرفع شأن مصرنا الحبيبة متسلحًا بالعلم والمعرفة والثقافة.