«البيئة» تشارك بجناح خاص في معرض «لوجوس الثالث للشباب 2022»

شاركت وزارة البيئة في معرض «لوجوس الثالث للشباب 2022 » الذي نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوادي النطرون تحت شعار العودة للجذور، وافتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة نحو 200 شاب من كافة أنحاء العالم.

أول حملة للترويج للسياحة البيئية

وقامت وزارة البيئة بعرض ماتقوم به على أرض الواقع لخدمة البيئة المصرية والحفاظ عليها، إذ جرى عرض مبادرة إيكو إيجيبت (ECO Egypt) في الجناح الخاص بوزارة البيئة بالمعرض، والتي تعتبر أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف بالمحميات الطبيعية، بهدف إلقاء الضوء على أهميتها في دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية.

تنمية روح الانتماء لدى الشباب

ويهدف المعرض إلى تنمية روح الانتماء لدى الشباب وتعريفهم بما يجرى من مجهودات على أرض الوطن لبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى إحداث ترابط بين الشباب القبطي الأرثوذكسي من كل أنحاء العالم، وتمكينهم من تبادل خبراتهم، ومعرفة جذورهم المصرية القبطية، وأخذ خبرة لكنائسهم، كما يعد المعرض فرصة هامة لهم لمقابلة شخصيات هامة وعامة وكنسية مختلفة.

جدير بالذكر، أن ملتقى لوجوس بدأ لأول مرة عام 2018 إذ ضم ملتقى لوجوس الأول 200 شاب وشابة من كافة الإيبارشيات من كل أنحاء العالم، ثم ملتقى لوجوس الثاني عام 2021، وخصص للشباب من كافة الإيبارشيات داخل مصر.