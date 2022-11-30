شذى تعلن إصابتها بكورونا: سافرت إلى أمريكا للتنزه ففاجأني «كوفيد - 19»

أعلنت المطربة شذى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إصابة شذى للمرة الثانية بفيروس كورونا

ونشرت شذى نتيجة مسحة كورونا، وعلقت عليها قائلة «أيوه بقا يا زوزو ياللي في أمريكا وبتتفسحي وعايشه حياتك، أحب أقول لكل أحبائي إني positive corona، الحمدلله قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة».

إصابة شذى بفيروس كورونا

ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تصاب بها شذى بفيروس كورونا، إذ سبق وأعلنت في يناير الماضي، إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت قائلة: «الحمد لله إيجابي كورونا بالرغم من تلقي جرعتين من اللقاح، كل واحد يخلي باله من نفسه».

وأكدت وقتها شذى، في تصريح لـ«الوطن»، أنها تعاني من آلام في جميع أنحاء جسدها، وعدم قدرتها على التنفس والحركة بسبب صعوبة الفيروس، لتعلن بعدها بأسبوعين تعافيها من الفيروس، ونشرت نتيجة مسحة فيروس كورونا عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي في «إنستجرام»، «سلبي.. خالية من كورونا».

دعوات بتجاوز الأزمة

وانهالت تعليقات متابعي شذى من داخل وخارج الوسط الفني بالدعوات لها، وأبرزهم الفنان إدوارد، إذ أعربوا عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه المحنة، والعودة لمصر وهي في كامل صحتها.

ومن بين الأزمات التي عاشتها شذى في عام 2022، تعرضها لتمزق في الأربطة في شهر يونيه الماضي، ونشرت صورة لها وقتها عبر حسابها بموقع إنستجرام تطلب من جمهورها الدعاء لها.

وقبلها، وتحديدًا في شهر فبراير من العام نفسه تعرضت لمحاولة سرقة سيارتها على الطريق الدائري، وحسب تصريحاتها لـ«الوطن» فالمتهم حاول تثبيتها على الدائري وباءت محاولته بالفشل لإحكامها غلق باب سيارتها.