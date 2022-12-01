الكلاسكيات تعود إلى السينما في 2023.. عروض خاصة لـLord of the Rings

بجانب مجموعة كبيرة من الأفلام الجديدة التي تستقبلها دور العرض السينمائي حول العالم في 2023، ينتظر الجمهور عودة عدد من الأفلام الكلاسيكية إلى السينمات مرة أخرى احتفالا بذكرى عرضها الأول.

عرض سلسلة «The Lord of the Ring»

وتشهد بداية العام الجديد عرض أفلام منها سلسلة «The Lord of the Ring» و«Titanic»، وينتظرها الجمهور، خاصة الجيل الأصغر سنًا، حتى يتسنى له مشاهداتها على الشاشة الكبيرة، بعد تحسين جودتها بما يناسب تقنيات العرض السينمائي الموجودة الآن.

وتحل في بداية 2023 الذكرى الـ 21 للعرض الأول لفيلم «The Lord of the Rings»، وسيعرض الجزء الأول من سلسلة الأفلام الشهيرة على مدار شهري يناير وفبراير 2023، في 7 عروض بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وفي جميع العروض سيجرى عزف الموسيقى التصويرية للفيلم الحائزة على جائزة الأوسكار، التي ألفها هوارد شور، على الهواء مباشرة بواسطة 238 موسيقيًا، بما في ذلك أوركسترا سيمفونية وجوقة وعازفون منفردون، يقودهم الموسيقار لودويج ويكي، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

السينمات تعرض «Titanic» للمرة الثالثة في 25 عاما

وتستقبل السينمات في 10 فبراير 2023، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب، النسخة المحسنة من الفيلم الشهير «Titanic» تأليف وإخراج جيمس كاميرون، بتقنيات «3D» و«4K»، و«HDR»، بمناسبة الذكرى الـ25 على العرض الأول للفيلم عام 1997.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يحصل فيها الجمهور على فرصة أخرى لمشاهدة الفيلم الملحمي الرومانسي على الشاشة الكبيرة منذ الإصدار الأصلي؛ إذ عرض في عام 2012، خلال الذكرى الـ15 على عرضه، وحقق رقما قياسيا في الإيرادات، وصل لـ67 مليون دولار، وعرض للمرة الثانية عام 2017 في الذكرى الـ20 على طرحه.

ويعتبر «Titanic» ثالث أعلى فيلم في تاريخ شباك التذاكر العالمي؛ إذ حقق إيرادات وصلت لـ 2.2 مليار دولار.