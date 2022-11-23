مخرج «تيتانيك» يكشف كواليس جديدة من الفيلم: «دي كابريو» كان مهددا بالرحيل

كشف المخرج جيمس كاميرون عن كواليس من فيلم Titanic، مع اقتراب الذكرى الـ25 لعرضه الأول في السينمات، التي تحل في ديسمبر المقبل، حيث رفض بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو في ذلك الوقت، قراءة جزءا من حواره أمام كيت وينسلت أثناء اختبار الأداء، قائلا: «حدّثته قائلا إن لم تقرأ الآن فلن تحصل على الفرصة».

وتابع جيمس كاميرون في حوار مع مجلة «GQ»: «كان هناك لقاء مع ليو وبعده اختبار شاشة، وكان الاجتماع مضحكًا لأنني أجلس في غرفة اجتماعاتي في انتظار مقابلة الممثل، ونظرت حولي وكانت جميع النساء في المكتب بأكمله في الاجتماع، لقد أرادوا جميعًا مقابلة دي كابريو».

وأكد المخرج الحائز على جائزة أوسكار، أنّ ليوناردو دي كابريو «سحر الحضور»، لكن اختبار الشاشة كان أكثر إثارة للجدل، على حد تعبيره، متابعا: «كان لدينا موعد آخر بعد يومين لإجراء اختبار أداء مسجل، لم يكن يعلم أنّه سيختبر وكان يعتقد أنّه اجتماع آخر للقاء كيت وينسلت التي ستؤدي دور البطولة أمامه، قلت له اذهب إلى الغرفة المجاورة وسنقرأ بعض الأسطر لتصويرها، وقال : تقصد أنا أقرأ؟.. أنا لا أقرأ، صافحته وقلت له: شكرًا لمرورك».

مخرج «Titanic»: كنت مستعدا لاستبعاد ليوناردو

كان «كاميرون» مستعدًا لاستبعاد «دي كابريو» من الفيلم في ذلك الوقت، لكن الممثل عاد إليه وقال: «إذا لم أقرأ لن أحصل على الدور» أجاب كاميرون: «نعم.. هذا فيلم عملاق سيستغرق عامين من حياتي، وستذهب لفعل أشياء أخرى أثناء عملي عليه في مرحلة ما بعد الإنتاج، لذلك لن أفسد الأمر من خلال اتخاذ القرار الخاطئ في اختيار الممثلين، لذا ستقرأ أو لن تحصل على الدور».

وأضاف مخرج Titanic، أنّ دي كابريو دخل لاختبار الأداء وهو ممتلئ بالطاقة السلبية، وبمجرد بدء التصوير قدّم أداء جيدا، أكد لي من خلاله أنّه الممثل المطلوب والمناسب لأداء الدور.

«Titanic» يعود للسينمات في فبراير المقبل

وتعيد السينمات في فبراير المقبل عرض الفيلم الأيقوني Titanic بتقنية 4K، والذي حصل على 11 جائزة أوسكار، بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج، من إجمالي 14 جائزة ترشح لها، ووصلت إيرادات الفيلم لـ2.2 مليار دولار في شباك التذاكر، ليكون في المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما الأمريكية.