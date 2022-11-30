استشاري تغذية يحذر من تناول المخللات المباعة في المحلات.. تحتوي على مواد كيمائية

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن بعض المحلات التجارية التي تصنع المخللات، يلجأ أصحابها إلى وضع مواد كيميائية من أجل الإسراع في تسوية الخضراوات وبيعها.

جبران: المحال التجارية تضع مواد كيميائية على المخلل

وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المخلل الذي يعد منزليا يختلف تماما عن الذي يجرى شراءه من المحال التجارية، الأول يكون الشخص قد أعده بمكونات معروفة وجرى غسلها بشكل جيد، بعكس المخلل التجاري.

مشكلة المخلل تكون في كمية الملح

واستطرد: «المخلل مضر جدا لمرضى الضغط العالي، حتى لو هياخد واحدة بس، المشكلة في المخلل هي كمية الملح اللي فيه، والملح هيزود الضغط، وغير مناسب لحالات الدايت، لو الناس عاملين نظام غذائي مينفعش ابدا يخدوا مخلل لأنه هيحوش المياه ويفتح النفس والوزن يزيد، غير الأضرار الصحية الأخرى».

وأوضح أنه حاليا تحول المخلل من الخضراوات إلى الفواكه، مثل الجوافة وغيرها، متابعا: «أنا كنت في أمريكا ولقيتهم بيخللوا البيض، معرفش إزاي، وبالنسبة للناس اللي عندهم ضغط عالي ياريت ميخدوش خالص ولا يقرب منه نهائي، لأنه هيزود الضغط والمشاكل الصحية، واللي عنده مشاكل في القلب ياريت يبعد عن المخلل».