«حياة كريمة» تغير وجه الحياة في 26 قرية بالدقهلية: مشروعات بـ7 مليارات جنيه

شهدت 26 قرية تابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية إنجازات غير مسبوقة وتطويراً كبيراً ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتغير وجه تلك القرى، وأصبح فيها حياة لأهلها تتوافر لديهم الخدمات من صرف صحى ومدارس ووحدات محلية، ومياه نظيفة، وفرص عمل وتعليم.

قال المهندس محمد سامى، منسق «حياة كريمة» فى الدقهلية، إن المرحلة الأولى فى 26 قرية بمركز شربين قاربت على الانتهاء ومعظم المشاريع الموجودة بها تم نهوها، وبدأنا مرحلة رصف الشوارع ونعمل على إنهاء جميع المشاريع وتسلمها قبل نهاية 2022، لنبدأ المرحلة الثانية فى 5 مراكز جديدة بالدقهلية.

وأضاف «سامى» لـ«الوطن»: بدأنا الآن حواراً مجتمعياً فى 5 مراكز بالمحافظة هى: «ميت غمر - أجا - السنبلاوين - بلقاس - المنزلة» لتكون هى مراكز المرحلة الثانية من «حياة كريمة» التى نستعد لإطلاقها فى 1/1/2023، ونحدد احتياجات المواطنين فى تلك المراكز من خلال الحوار المجتمعى وبعدها ننطلق فى تنفيذ المشاريع، بعد توفير قطع الأراضى اللازمة.

وأوضح أن «حياة كريمة» ليست فى المبانى والإنشاءات وفقط، ولكن فى احتياجات المواطن البسيط اليوم، ومن خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ونوفر كراتين السلع الغذائية وتدخلات بتجهيز عرائس وحالات أسقف ووصلات مياه ودعم للأيتام وإطعام وكساء، وغيرها من تلك الجهود التى يقدمها التحالف.

وتابعت محافظة الدقهلية الموقف التنفيذى لتجهيز المبانى الحكومية بالأثاث اللازم بقرى مركز شربين ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وعقدت اجتماعاً، الأسبوع الماضى، لمناقشة الموقف الخاص بالتجهيزات النهائية والأثاث اللازم، وإعداد كوادر العاملين بجميع المنشآت الحكومية بمبادرة «حياة كريمة»، خاصة فى قرى «الحصص، الأحمدية، محلة انجاق»، المقرر افتتاحها فى الافتتاح الرئاسى، ووجهت بسرعة إنهاء جميع التجهيزات والفرش لجميع المشروعات بالقرى المذكورة، وأيضاً بجميع القرى الـ26 التى تتضمنها المبادرة، حيث جرى العمل بالتوازى فى 8 وحدات محلية رئيسية وتوابعها من القرى والعزب، وهى: «كفر الترعة القديم، والحصص، وأبوجلال، وبساط كريم الدين، وكفر الحاج شربينى، وكفر الأطرش، ورأس الخليج، وكفر الوكالة».

وضمت مبادرة «حياة كريمة» فى مرحلتها الأولى 26 قرية شهدت تنفيذ 237 مشروعاً خدمياً وتنموياً متنوعاً فى جميع القطاعات تخدم 500 ألف نسمة، وزادت تكلفة الأعمال على 7 مليارات جنيه، بخلاف قيمة الأراضى التى أقيمت عليها المشروعات والتى تبرع بها أهالى القرى أو من أراضى أملاك الدولة، وعمل فى إنجاز المشروعات 83 شركة معظمها من شركات القطاع الخاص.

وتعتبر قرية «الحصص» من النماذج التى تتمنى الدولة أن يصل إليها مستوى القرى المصرية، وزارها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤخراً، وشهدت نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للأهالى من خلال مشروعات متنوعة فى جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع توسعات محطة المياه، حيث ستخدم مركز شربين بأكمله، وتصل كمية المياه المنتجة إلى 200 ألف م3، بالإضافة إلى خدمة الصرف الصحى فى القرية بالكامل، ومجموعة من المنشآت والمبانى الخدمية؛ أهمها مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة لتجميع كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فى مكان واحد، ويوجد به مركز تكنولوجى تم ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تكون أى خدمة تقدم من خلال هذا المركز مربوطة بالوزارات المركزية على مستوى الدولة كلها.

وانتهت «حياة كريمة» من تركيب المحولات الكهربائية والعدادات الكودية، سواء الكهرباء أو المياه، والتشغيل التجريبى لجميع المبانى، تمهيداً للافتتاح الرئاسى، علاوة على إقامة مساحات خضراء فى المساحات الفارغة فى محيط جميع المبانى، فضلاً عن تطوير المحيط الخارجى للمبانى والمساحات الفارغة من خلال إنشاء أرصفة وأماكن انتظار للسيارات ورصف جميع المساحات الخارجية.

وانتهت المبادرة من إنشاء 8 مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة فى قرى: «كفر الترعة القديم والحصص وأبوجلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربينى وكفر الأطرش ورأس الخليج وكفر الوكالة»، وإنشاء 8 مجمعات «زراعية - بيطرية» متكاملة لتقديم جميع الخدمات التى يحتاج إليها الفلاحون، و52 مشروعاً متنوعاً فى قطاع الكهرباء، و24 مركز شباب، وفى مجال الصناعة تم إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إقامة مشروعات استغلالاً للميزة النسبية لكل تجمع ريفى تقام به هذه المجمعات، وتنفيذ 26 مشروعاً لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى، وإنشاء شبكات الألياف الضوئية، و18 محطة تليفون محمول، و22 مكتب بريد، و13 منشأة للتضامن الاجتماعى، و3 نقاط شرطية، و4 عمارات سكنية ضمن مبادرة «سكن كريم»، وتطوير 52 طريقاً داخلياً و9 طرق رئيسية، وإنشاء 9 أسواق نموذجية.