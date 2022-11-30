رئيس شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة: إنجازات «حياة كريمة» في كل المحافظات

قال المهندس أدهم أبو النصر، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة، إن مبادرة «ابدأ» جزء من المشروع القومي «حياة كريمة»، ومصر بالكامل تشعر بهذا الإنجاز، فحاليا المشروع موجود بكل المحافظات المصرية، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بقناة «إكسترا نيوز»: «كان من توجيهات الرئيس لشباب البرنامج الرئاسي بإطلاق مبادرة ابدأ لتطوير وتوطين الصناعة، والصناعة المصرية كانت تحتاج خلال السنوات الأخيرة لتوجيهات سياسية، ومؤسسة الرئاسة عودتنا دائما على التدخل في الوقت المناسب، والعالم كله يمر بأزمة تأثر سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية».

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة: «المشاريع القومية على أرض الواقع تتم في كل المجالات، ومجال الصناعة مجال رئيسي يساعد في كل المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي».