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وفاة شقيقة الفنان الراحل عبد الله محمود

كتب:

أحمد حسين صوان
08:40 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
عبد الله محمود

عبد الله محمود

أعلن الفنان أحمد عبد الله محمود، وفاة عمته، مساء اليوم الأربعاء، دون الكشف عن موعد الجنازة أو العزاء، مُناشدًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب أحمد عبد الله محمود، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، ناعيا شقيقة والده الفنان الراحل: «عمتي في ذمة الله.. أرجو الدعاء».

وتعاقد الفنان أحمد عبد الله محمود، مؤخرًا على فيلم «قبل النهاية»، الذي يوثق جرائم تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ويُشارك في بطولته كل من رأسهم الفنان نضال الشافعي وضياء عبد الخالق ومنذر رياحنة وناصر الأوجلي وأخرين.

ويُجسد أحمد عبد الله محمود، في الفيلم، شخصية أبو فحص، التابع للجماعات الإرهابية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.