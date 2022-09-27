نضال الشافعي: المشاركة في أعمال وطنية كانت أمنية.. «عبرت عن حبي لبلدي»

قال الفنان نضال الشافعي، إن مشاركته في مسلسل الاختيار كان أمنية من أمنياته، «منذ طفولتي كنت بحلم أني أمثل حاجة زي رأفت الهجان وجمعة الشوان، لحد ما وصلت للفرصة اللى أقدر من خلالها أعبر عن حبي لبلدي، وقدمت دوري في مسلسل الاختيار بكل حب وتقدير، وكذلك دوري في هجمة مرتدة، كان عشق بالنسبة لي من الطفولة، والحمد لله اتحققت».

ترشيح لمسلسل الاختيار

وأوضح «الشافعي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن دوره في مسلسل الاختيار كان مقلقا في بداية الأمر، قبل أن يصله سيناريو المسلسل، إلى أن عرف دوره المرشح له، «الدكتور بيتر ميمي رشحني للعمل، ولما قريت الورق، عرفت إن الدور مناسب جدا ليا، وقدمت من خلالها إحساسي الصادق للمشاهدين».

مواقف بين السقا والشافعي

أشار نضال الشافعي، إلى أنه تعرف على زوجته منذ المرحلة الإعدادية، وكانت هي قصة الحب الأولى والأخيرة له، متابعا «الفنان أحمد السقا برغم شجاعته، إلا إنه بيخاف جدا من الحشرات والفراشات، وعنده فوبيا منها، وكنا بنصور فيلم الديلر، ودخلت فراشة لوكيشن التصوير، الموضوع اتحول لأكشن».

فوبيا من الأماكن المغلقة

تابع الفنان نضال الشافعي، «يا أنا يا هو كان عملي الأول ومكنش عندي أي خبرة تخليني أحكم على الأشياء بشكل كامل، لكن بعد كده عرفت إني لازم أحقق المعادلة كلها، من مؤلف لشركة إنتاج لمخرج ولسيناريو، عشان نوصل لعمل ناجح إلى أكبر قدر ممكن»، مضيفا أنه يعاني من فوبيا الأماكن المغلقة، ويتعرض للعصبية في بعض الأحيان ويفضل شراء الجوارب بشكل دائم.