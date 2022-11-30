عبد المجيد محمود: تكريم الرئيس السيسي ليس جديدا.. والقضاء يتمتع باستقلال تام في عهده (حوار)

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية، التي تنقل الحركة من شرق القاهرة إلى غربها، تكريمًا لرمز قضائي كبير، عن رحلة عطائه القضائية المميزة.

ويحظى تكريم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بأهمية وخصوصية كبيرة، باعتبار أن النائب العام الأسبق، كان موضع استهداف كبير وشرس من جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، بعد أيام قليلة من مرور اندلاع ثورة 25 يناير 2011، واصفًا التكريم في حوار خاص لـ«الوطن»: بـ«تكريم إنساني عظيم وجميل».

كيف تلقيت خبر تكريمك من الرئيس السيسي؟

أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا على تكريمي، لأن التكريم على المستوى الإنساني والشخصي: «أبعاده السياسية والمجتمعية تدل على وعي كامل، وأن تلك الخطوة تكريم عظيم وجميل»، وتلقيت الخبر هاتفيًا من المستشار عمر مروان وزير العدل، إذ أرسل لي صيغة البيان، الذي أصدرته الوزارة.

وبما تصف تكريم الرئيس السيسي لك؟

يعتبر تكريمي موجه لكل أعضاء النيابة العامة، ورجال القضاء، تقديرًا منهم للدور الذين يقومون به في أزمة فترة الإخوان، وأن هناك قضاء مستقل وقوي، وهو تقدير لدور القضاء واحترام استقلاله، وتكريم الرئيس السيسي ليس جديدًا عليه كل المستويات، وإنما دائما الداعم والمؤيد لهذه الصرح الكبير والشامخ، موجهًا التحية لكل رجال القضاء والنيابة العامة، وكل جهود نادي القضاء في الذي يبذل كل الجهود في سبيل استكمال الحق والعدل في مصر.

كيف مرت فترة الإخوان عليكم.. وعلى قضاة مصر؟

فترة الإخوان كانت فترة عصيبة، ليس على شخصي فقط، بل على القضاء جيمعه، لكن كان الإصرار على استقلال القضاء والوقوف في وجه مجموعة من الجهلة والمغيبين، لأنهم لم يدركوا قيمة دولة من غير قضاء أو يهان القضاء فيها، وأن تحاصر المحاكم فيها، لأن إجراءات تدل على انحراف الفكر والتوجه، وليس أسلوب الحكم، هذا الفرق في فترة الإخوان، وفترة الرئيس السيسي في ذلك الوقت الذي يقوم بها.

كيف ترى مؤسسة القضاء والنيابة العامة في عهد الرئيس السيسي؟

قضاء ونيابة عامة مستقلة، تعمل في ظل شرعية وحرفية في الإداء، من خلال النائب العام من أبناء رجال القضاء، ومن خلال وزير العدل، الذي له مكانته في نفوس القضاء، وأعضاء النيابة، من خلال مجلس القضاء الذي يقدر قيمة المسؤولية المعهودة إليه، كل ذلك يؤدي إلى وجود قضاء شامخ ومستقل.