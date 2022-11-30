عبد المجيد محمود يشكر الرئيس السيسي بعد إطلاق اسمه على محور بالمقطم

قدم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إطلاق اسمه على محور بالمقطم، موضحًا أنه سعيد للغاية على هذا التكريم العظيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، «شكرًا جدًا للرئيس السيسي، ده تكريم عظيم موجه لكل عضو نيابة، ولكل رجال القضاء»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

الرئيس يحافظ على القضاة وتكريمهم في كل المناسبات

أضاف «محمود»، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، يدل على حرص الرئيس على الحفاظ على سلطة القضاء وتكريمهم في كل المناسبات، خاصة في ظل فترة الحكم الماضية التي شهدتها مصر من فئة كانت تحكم من خلال رؤية ضيقة غير مؤهلة للحكم، مؤكدًا أن الجماعة التي كانت تحكم مصر قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكن مؤهلة للحكم، وكانت تجمع بعض الشراذم تحت دار القضاء العالي.

الجماعة كانت تجمع الشراذم تحت دار القضاء العالي

أوضح النائب العام الأسبق، أن الجماعة كانت تجمع الشراذم تحت دار القضاء العالي، من أجل سب القضاء والقضاة، بأبشع الألفاظ، ويعملون على محاصرة المحكمة الدستورية، «أنا أتذكر حتى الآن، الهتافات التي كانت تقول على القضاء وقت حكم الجماعة الإرهابية»، ويجب أن يتم التفرقة والمقارنة بين النظام السابق، وطريقة معاملته مع سلطات الدولة، ومنها السلطة القضائية، وبين النظام الحالي.