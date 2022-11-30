اليوم الوطني الإماراتي الـ51.. مظاهر الاحتفال وتفاصيل الاتحاد

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاحتفال بـ اليوم الوطني الإماراتي رقم 51، الذي سيكون ثاني يوم وطني يحتفل به الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عقب توليه المنصب في نوفمبر 2022 عقب وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

سبب الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي

وتحتفل الإمارات باليوم الوطني الإماراتي في 2 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اجتمع حكام الإمارات السبع وقرروا إعلان اتحاد الإمارات، وهذه الإمارات السبع هي الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبو ظبي ودبي، والعاصمة هي أبو ظبي، الإمارة الأغنى التي تضم مقر الحكم، لكن دبي هي الأشهر لأنها أبرز وجهة سياحية بسبب وجود برج خليفة أعلى برج بالعالم فيها، بجانب حرص مشاهير العالم من الفنانين واللاعبين ورجال الأعمال على شراء عقار فيها في ظل ازدهار الإمارة اقتصاديا.

وشهد اجتماع حكام الإمارات السبع في عام 1971 الذي أسس لـ اليوم الوطني الإماراتي، حضور حاكم كل إمارة، وهم: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أمير إمارة أبو ظبي ويطلق عليه الأب المؤسس، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ممثلا عن إمارة دبي، والشيخ محمد شوقي ممثلا عن إمارة الفجيرة والشيخ صقر بن محمد القاسمي ممثلا عن إمارة رأس الخيمة والشيخ خالد بن محمد القاسمي ممثلا عن إمارة الشارقة والشيخ راشد بن حمد النعيمي ممثلا عن إمارة عجمان والشيخ أحمد معلا ممثلا عن إمارة أم القيوين، وبعد هذا الاتحاد تم إعلان الشيخ زايد أول رئيس للإمارات العربية المتحدة، وتوفي في نوفمبر 2014 وبعدها تولى ابنه الأكبر الشيخ خليفة بن زايد الحكم.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي

وتتنوع مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي لتشمل احتفالات في مدينة زايد الرياضية وفي قصر الوطن وجزيرة المارية، بجانب إطلاق ألعاب نارية ومهرجان الوثبة.